1 Temmuz tarihte bugün ne oldu? 1 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olaylar neler?

Tarihteki önemli olaylar birçok kişi tarafından araştırılıyor. Tarihte bugün (1 Temmuz) yaşanan olaylar neler? Sorusunun cevabı aratılıyor. Tarihte bugün yaşanan önemli olayları sizler için derledik. 1 Temmuz tarihte bugün ne oldu? 1 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olaylar neler?

1 TEMMUZ TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1527: Dünyanın ilk protestan üniversitesi olan Marburg Philipps Üniversitesi kuruldu.

1867: Kanada Konfederasyonu kurularak, John A. Macdonald ilk başbakan oldu.

1921: Çin Komünist Partisi kuruldu.

1937: Toprakkale, İskenderun, Fevzipaşa – Meydanıekber demiryolları devletleştirildi.

1962: Ruanda ve Burundi bağımsızlıklarını ilan ettiler.

1966: Kanada'da ilk renkli televizyon yayını gerçekleştirildi.

1997: Çin, 156 yıl aradan sonra Hong Kong'un egemenliğini Birleşik Krallık'tan geri aldı.

2002: Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruldu.

2006: Çin, Tibet'i Çin'e bağlayan 5 bin 72 kilometrelik dünyanın en uzun demir yolunu hizmete açtı.

Bu tarihlerde doğan ünlüler arasında:

1646: Gottfried Wilhelm Leibniz, Alman matematikçi

1804: George Sand, Fransız yazar

1930: Mustafa Akkad, Suriye asıllı Amerikalı film yönetmeni

1961: Prenses Diana, Galler Prensesi

1 Temmuz'da vefat eden önemli kişiler arasında:

1736: III. Ahmet, Osmanlı padişahı

1839: II. Mahmut, Osmanlı padişahı

1974: Arjantin Devlet Başkanı Juan Peron