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1 Temmuz hangi burç? Temmuz'da doğanlar hangi burç oluyor?

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1 Temmuz tarihinde doğan kişiler, astrolojik olarak hangi burç grubuna giriyor? Temmuz ayında doğanların burçları nelerdir ve bu burçların genel özellikleri nelerdir? İşte, 1 Temmuz'da doğanların burçları ve genel özellikleri hakkında detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.

1 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğu merak ediliyor. Temmuz ayının ilk gününün hangi burca denk geldiği araştırılıyor. Burçlar kişinin genel özellikleri hakkında bilgi verir. Astrolojik olarak her burç bir elementi temsil eder. Bu nedenle, astrolojide hangi burcun neyi temsil ettiği önemlidir. Peki, 1 Temmuz hangi burç? Temmuz'da doğanlar hangi burç oluyor?

1 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

1 Temmuz'da doğan kişiler Yengeç burcudur.

1 Temmuz hangi burç? Temmuz'da doğanlar hangi burç oluyor?

TEMMUZ AYINDA DOĞANLAR HANGİ BURÇ OLUYOR?

Temmuz ayında doğan kişilerin burçları ise doğum tarihine bağlı olarak değişir:

1 Temmuz - 22 Temmuz: Yengeç burcu

23 Temmuz - 31 Temmuz: Aslan burcu

Yengeç burcunun özellikleri arasında duygusallık, sezgisel olma, aile ve ev hayatına düşkünlük öne çıkar. Aslan burcu ise genellikle liderlik, cesaret ve özgüven ile bilinir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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