1. sınıf uyum haftası ne zaman başlayacak? 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak 2025?

1. sınıf uyum haftası ne zaman başlayacak? 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak 2025?
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1. sınıf uyum haftası ne zaman başlayacak sorusu, 2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken veliler ve öğrenciler tarafından sıkça merak ediliyor. Peki, 1. sınıf uyum haftası ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı yeni eğitim takvimine göre, 1. sınıf uyum haftası ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı netleşti. Her yıl okul açılmadan önce uygulanan bu eğitim süreci, çocukların hem sosyal hem de akademik hayata adım atmalarını kolaylaştırıyor. Bu nedenle "1. sınıf uyum haftası ne zaman başlayacak?" sorusuna verilen cevap, binlerce veli ve öğrencinin eğitim planlamasında belirleyici oluyor. Peki, 1. sınıf uyum haftası ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

1. SINIF UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, 1. sınıf uyum haftası 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihler içinde okul öncesi eğitime başlayan çocuklarla birlikte ilkokul 1. sınıf öğrencileri de adaptasyon eğitimine alınıyor.

1. sınıf uyum haftası ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların resmi açılışı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü yapılacak. Uyum haftasını tamamlayan 1. sınıf öğrencileri, bu tarihten itibaren tam zamanlı eğitim sistemine geçecek.

1. sınıf uyum haftası ne zaman başlayacak?

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi ise 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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