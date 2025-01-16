e-Okul sistemi, öğrenci notları ve gelişim bilgilerine kolayca ulaşmayı sağlayan bir platformdur. 1. sınıf öğrencileri için karne yerine gelişim raporu uygulaması yapıldığı için bu raporlara yalnızca e-Okul üzerinden erişim mümkün olacak. Veliler, 1. sınıf Gelişim Raporu'na nasıl ve nereden bakacaklarını merak ediyor. Peki, Gelişim Raporu'na hangi sistem üzerinden ulaşılır? 1. sınıf karnelerine nasıl bakılır? 1. sınıf Gelişim Raporu sorgulama ekranı!

1. SINIF KARNELERİNE NASIL BAKILIR?

1. sınıf öğrencileri için uygulamaya giren "gelişim raporu" sistemi, eğitim sürecinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Veliler, bu raporlara kolayca erişim sağlayarak çocuklarının eğitim sürecine daha etkin bir şekilde katılabilir.

GELİŞİM RAPORU NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" (TYMM) kapsamında ilkokul birinci sınıflar için karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini de içeren "gelişim raporu" uygulamasına geçti. Bu raporlar, 17 Ocak'ta ilk dönemin son ders zilinin çalmasıyla ilk kez verilecek. Raporlara e-okul üzerinden dijital olarak da erişmek mümkün olacak. Eski programı uygulayan diğer ilkokul kademelerinde ise karne dağıtılmaya devam edilecek.