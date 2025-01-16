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1. SINIF GELİŞİM RAPORU SORGULA | Gelişim Raporu nedir, nasıl bakılır?

1. SINIF GELİŞİM RAPORU SORGULA | Gelişim Raporu nedir, nasıl bakılır?
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Milli Eğitim Bakanlığı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" (TYMM) kapsamında ilkokul birinci sınıflar için karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini de içeren "gelişim raporu" uygulamasına geçmişti. 1. sınıf öğrencilerine karne yerine Gelişim Raporu velilere sunulacak. Peki, 1. sınıf Gelişim Raporu nedir, nasıl bakılır?

1. sınıf öğrencilerinin karneleri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte gelişim raporu formatında sunuluyor. Veliler, bu raporları e-Okul üzerinden kolayca görüntüleyebilir. Peki, 1. sınıf gelişim raporlarına nasıl bakılır? İşte adım adım e-Okul üzerinden gelişim raporu sorgulama rehberi!

GELİŞİM RAPORU NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" (TYMM) kapsamında ilkokul birinci sınıflar için karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini de içeren "gelişim raporu" uygulamasına geçti. Bu raporlar, 17 Ocak'ta ilk dönemin son ders zilinin çalmasıyla ilk kez verilecek. Raporlara e-okul üzerinden dijital olarak da erişmek mümkün olacak. Eski programı uygulayan diğer ilkokul kademelerinde ise karne dağıtılmaya devam edilecek.

1. SINIF GELİŞİM RAPORU SORGULA | Gelişim Raporu nedir, nasıl bakılır?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere yarın karnelerini alacak.

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

1. SINIF GELİŞİM RAPORU SORGULA | Gelişim Raporu nedir, nasıl bakılır?

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.
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