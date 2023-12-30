1 Ocak kargolar açık mı? 1 Ocak Pazartesi kargolar dağıtım yapacak mı, çalışacak mı?

1 Ocak kargolar açık mı? Sorusu, yılbaşı nedeniyle gündemde yer alıyor. Yeni yıla az bir zaman kala yılbaşında kargoların açık ya da kapalı olacağı merak ediliyor. 31 Aralık Pazar günü resmi kurum ve kuruluşlar açık olacak, 1 Ocak Pazartesi günü ise bankalar, PTT ve eczaneler kapalı olacak. Peki, 1 Ocak kargolar açık mı? 1 Ocak Pazartesi kargolar dağıtım yapacak mı, çalışacak mı?

1 OCAK KARGOLAR AÇIK MI?

Yılbaşının yaklaşmasıyla beraber kanunla belirlenen esaslara göre resmi tatil günleri belli oldu. Buna göre yılbaşı tatilinde bütün resmi kurumlar (okul, hastane, PTT, SGK, üniversite ve bankalar) kapalı olacaktır. Sadece hastanelerin acil bölümleri dışında resmi kurumlarda sadece nöbetçi bırakılacaktır. Buna göre 1 Ocak Pazartesi günü kargolar kapalı olacak ve dağıtım yapılmayacaktır.

1 OCAK ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

1 Ocak Pazartesi günü üniversiteler yılbaşı aynı zamanda yılın ilk resmi tatili olması nedeniyle tatildir. Buna göre 1 Ocak Pazartesi günü üniversitelerde ders işlenmeyecektir ve resmi tatil olarak uygulanır.

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ 2024?

2024 yılında bir ocak tarihi Pazartesi gününe denk gelmektedir. 1 Ocak Pazartesi günü yılbaşı aynı zamanda yılın ilk resmi tatili anlamına da geliyor. Türkiye genelinde birçok il ve ilçede 1 Ocak'ta öğrencilere tatil müjdesi verildi. Yılbaşı gecesinin ardından öğrenciler, 1 Ocak'ta okulların tatil olacağını öğrenmenin sevincini yaşıyor.