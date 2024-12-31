1 Ocak Çarşamba noterler açık mı, kapalı mı? 2025 noterler yılbaşı tatilinde çalışıyor mu?

Yeni yılın ilk gününde, 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil kapsamında kurum ve kuruluşların çalışma saatleri merak konusu oldu. Hangi kurumun açık, hangi kurumun kapalı olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, 1 Ocak'ta kurumların mesai durumları hakkında detaylı bilgiler. 1 Ocak Çarşamba noterler açık mı, kapalı mı? Detaylar...

1 OCAK NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Türkiye'de 1 Ocak, resmi tatillerden biri olup, yeni yıl tatili olarak kutlanmaktadır.

Resmi tatil kapsamında olan bu günde noterler hizmet vermiyor. Türkiye'de 1 Ocak resmi tatil kapsamında olduğu için, noterler bu tarihte çalışmamaktadır. Bu, hem devlet daireleri hem de noterlikler gibi kamu hizmeti veren kurumların kapalı olacağı anlamına gelir. Dolayısıyla, noter işlemi yapmak isteyenlerin tatilden sonraki ilk iş gününü beklemeleri gerekiyor.

NOTER NEDİR?

Noter, noterlik mesleğini yapan kişidir. Noterlik bir resmi kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar. Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulunduğu yerde, o mahkemenin yargı çevresindeki noterlik işlerini görmeye yetkili olmak üzere bir noterlik kurulur.

Noter, bir hukukçu olmasına rağmen, hizmetlerini yürüten kişiyi temsil etmemesi veya tartışmalı konularda hareket etmemesi bakımından avukattan farklıdır.

Worshipful Company of Scriveners, noter için eski bir İngilizce terim kullanır ve 1373'ten bu yana Londra'nın merkezinde faaliyet gösteren noterlerin oluşturduğu bir dernektir.

Dolandırıcılığı caydırmak ve düzgün bir şekilde yürütülmelerini sağlamak için belgeler noter tasdiklidir. Tarafsız bir tanık (noter), sahtekarları elemek ve anlaşmaları bilerek ve isteyerek yaptıklarından emin olmak için imzalayanları belirler. Tapu, beyanname, sözleşme ve vekaletname dahil kredi belgeleri, noter tasdiki gerektiren çok yaygın belgelerdir.