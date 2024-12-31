Resmi tatiller arasında yer alan 1 Ocak, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da vatandaşlara dinlenme fırsatı sunacak. 1 Ocak 2025 resmi tatil mi? sorusuna yanıt arayanlar için, bu günün ülke genelinde tatil ilan edildiğini belirtmekte fayda var. Peki, 1 Ocak tatili hangi avantajları sunuyor? Yeni yılın başlangıcı olan bu özel günde, çalışanlar ve öğrenciler bir günlüğüne iş ve okul yoğunluğundan uzaklaşıyor. Peki, 1 Ocak 2025 resmi tatil mi? 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizde...

1 OCAK 2025 RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak 2025 Çarşamba gününe denk geliyor ve resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu tarihte yeni yıl kutlamaları nedeniyle tüm kamu kurumları, okullar ve bankalar tatil olacak.

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2025 (Çarşamba): Yılbaşı Tatili

29 Mart Ramazan Bayramı Arifesi

30 Mart Ramazan Bayramı 1. gün

31 Mart Ramazan Bayramı 2. gün

1 Nisan Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan 2025 (Çarşamba): Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2025 (Perşembe): Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2025 (Pazartesi): Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

5 Haziran Kurban Bayramı Arifesi

6 Haziran Kurban Bayramı 1. gün

7 Haziran Kurban Bayramı 2. gün

8 Haziran Kurban Bayramı 3. gün

9 Haziran Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz 2025 (Salı): Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2025 (Cumartesi): Zafer Bayramı

29 Ekim 2025 (Çarşamba): Cumhuriyet Bayramı

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