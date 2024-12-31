1 Ocak 2025 resmi tatil mi? 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor?
2025 yılında 1 Ocak gününün resmi tatil olup olmadığı merak konusu oldu. 1 Ocak 2025, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanacak. Yeni yılın ilk günü olması sebebiyle 1 Ocak 2025 resmi tatil mi? sorusu sıkça gündeme geliyor.
Resmi tatiller arasında yer alan 1 Ocak, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da vatandaşlara dinlenme fırsatı sunacak. 1 Ocak 2025 resmi tatil mi? sorusuna yanıt arayanlar için, bu günün ülke genelinde tatil ilan edildiğini belirtmekte fayda var. Peki, 1 Ocak tatili hangi avantajları sunuyor? Yeni yılın başlangıcı olan bu özel günde, çalışanlar ve öğrenciler bir günlüğüne iş ve okul yoğunluğundan uzaklaşıyor. Peki, 1 Ocak 2025 resmi tatil mi? 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizde...
1 OCAK 2025 RESMİ TATİL Mİ?
1 Ocak 2025 Çarşamba gününe denk geliyor ve resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu tarihte yeni yıl kutlamaları nedeniyle tüm kamu kurumları, okullar ve bankalar tatil olacak.
2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2025 (Çarşamba): Yılbaşı Tatili
29 Mart Ramazan Bayramı Arifesi
30 Mart Ramazan Bayramı 1. gün
31 Mart Ramazan Bayramı 2. gün
1 Nisan Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan 2025 (Çarşamba): Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2025 (Perşembe): Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2025 (Pazartesi): Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
5 Haziran Kurban Bayramı Arifesi
6 Haziran Kurban Bayramı 1. gün
7 Haziran Kurban Bayramı 2. gün
8 Haziran Kurban Bayramı 3. gün
9 Haziran Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz 2025 (Salı): Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2025 (Cumartesi): Zafer Bayramı
29 Ekim 2025 (Çarşamba): Cumhuriyet Bayramı