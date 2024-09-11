1 Mayıs yükseleni nedir? 1 Mayıs yükselen burcu

1 Mayıs yükseleni! 1 Mayıs yükseleni nedir merak ediliyor. 1 Mayıs'ta doğanların yükseleni doğum saatine göre değişiklik göstermektedir. Peki, 1 Mayıs yükseleni nedir? 1 Mayıs burcu yükseleni, güneş burcundan farklı olabilir. İşte, 1 Mayıs yükselen burcu hesaplama...

1 MAYIS YÜKSELENİ NEDİR?

1 Mayıs doğumluların Güneş burcu Boğa burcudur. Boğa burcu, sabırlı, güvenilir ve maddi güvenceye önem veren bireylerle tanınır. Bu burç, konforuna düşkün ve hayatı sakin bir şekilde yaşamayı seven bir burçtur. Boğa insanları doğayla iç içe olmayı sever ve sağlam temeller üzerine yaşamlarını inşa ederler.

Yükselen burç, doğum saatine göre değişkenlik gösterir. 1 Mayıs doğumlular için yaygın olan yükselen burçlar Koç, Boğa veya İkizler olabilir. Koç yükseleni bu kişilere cesur ve enerjik bir yapı katarken, Boğa yükseleni bireyi daha sakin, kararlı ve güvenilir kılar. İkizler yükseleni ise daha meraklı, zeki ve sosyal bir karakter sunar.

Eğer 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde doğduysanız, yükseleniniz büyük olasılıkla Koç olabilir ve bu durumda daha girişken ve enerjik olabilirsiniz. Öğle saatlerinde doğanlar için Boğa yükseleni, daha sakin ve sabırlı bir karakter kazandırır.

1 MAYIS YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA

Kişinin doğduğu yerin coğrafi koordinatları ve doğum tarihi ile saati önemlidir. Bu sayede gökyüzündeki yıldızların haritası oluşturulur. Bu haritadan yola çıkılarak ufuk çizgisinden yükselen burç bulunur ve hesaplama işlemi yapılır.