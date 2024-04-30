1 Mayıs'ta Fatih'te hangi yollar kapalı olacak? Fatih'te alternatif güzergâhlar nereler? 1 Mayıs'ta kapalı yollar ve alternatif yollar!

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs için toplu taşıma kararı aldı. Buna göre metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına kısıtlama getirildi. Kapatılacak yollardaki uygulama saat 04.00'te başlayacak. Peki, 1 Mayıs'ta Fatih'te hangi yollar kapalı olacak? Fatih'te alternatif güzergâhlar nereler?

1 MAYIS'TA FATİH'TE HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

1. Fevzi Paşa Caddesi (Yavuz Selim Caddesi kesişimi)

2. Macar Kardeşler Caddesi

3. 15 Temmuz Şehitleri Caddesi

4. Vezneciler Caddesi

5. Sahil Kennedy Caddesi (Kumkapı dönüşleri ve Sirkeci arası)

6. Ragıp Gümüşpala Caddesi

7. Reşadiye Caddesi

8. Kadir Has Caddesi (Demir Kilise ile Unkapanı arası)

9. Cemil Birsel Caddesi

10. Ankara Caddesi (Ebu Suud Caddesi ve Sirkeci arası)

11. Atatürk Bulvarı

12. Unkapanı Köprü ve Galata Köprüleri

13. Gazi Mustafa Kemal Caddesi (Sahil Kennedy Caddesinden Mudurnu ve Aksaray'a katılım)

FATİH'TE ALTERNATİF GÜZARGAHLAR NERELER?

1. Sahil Kennedy Caddesi

2. Haliç Köprü

3. D 100

4. Avrasya Tünel

5. Namık Kemal Caddesi

6. 10. Yıl Caddesi

7. Vatan Caddesi

8. Haliç Köprüsü

9. Sahil Kennedy Caddesi