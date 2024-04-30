1 Mayıs'ta Fatih'te hangi yollar kapalı olacak? Fatih'te alternatif güzergâhlar nereler? 1 Mayıs'ta kapalı yollar ve alternatif yollar!
1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Fatih'te bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu durum, sürücülerin alternatif güzergâh arayışlarını beraberinde getirecek. Fatih'teki yol kapanışları ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergâhlar hakkında detaylar haberimizde.
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs için toplu taşıma kararı aldı. Buna göre metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına kısıtlama getirildi. Kapatılacak yollardaki uygulama saat 04.00'te başlayacak. Peki, 1 Mayıs'ta Fatih'te hangi yollar kapalı olacak? Fatih'te alternatif güzergâhlar nereler?
1 MAYIS'TA FATİH'TE HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?
1. Fevzi Paşa Caddesi (Yavuz Selim Caddesi kesişimi)
2. Macar Kardeşler Caddesi
3. 15 Temmuz Şehitleri Caddesi
4. Vezneciler Caddesi
5. Sahil Kennedy Caddesi (Kumkapı dönüşleri ve Sirkeci arası)
6. Ragıp Gümüşpala Caddesi
7. Reşadiye Caddesi
8. Kadir Has Caddesi (Demir Kilise ile Unkapanı arası)
9. Cemil Birsel Caddesi
10. Ankara Caddesi (Ebu Suud Caddesi ve Sirkeci arası)
11. Atatürk Bulvarı
12. Unkapanı Köprü ve Galata Köprüleri
13. Gazi Mustafa Kemal Caddesi (Sahil Kennedy Caddesinden Mudurnu ve Aksaray'a katılım)
FATİH'TE ALTERNATİF GÜZARGAHLAR NERELER?
1. Sahil Kennedy Caddesi
2. Haliç Köprü
3. D 100
4. Avrasya Tünel
5. Namık Kemal Caddesi
6. 10. Yıl Caddesi
7. Vatan Caddesi
8. Haliç Köprüsü
9. Sahil Kennedy Caddesi