1 MAYIS KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR | #9940 1 Mayıs'ta kapalı olan yollar hangisi? İstanbul alternatif güzergahlar neler?

İstanbul'da trafiği rahatlatmak için alternatif yollar olan ana caddeler ve yan sokaklar kullanılmaktadır. Ancak 1 Mayıs'ta, resmi kurumlar tarafından belirli yolların kapatılması veya trafik düzenlemelerinin yapılması söz konusu olabilir. İstanbul Valiliği'nin resmi kaynakları, bu tür durumlar için genellikle alternatif güzergahlar ve trafik düzenlemeleri hakkında bilgi sağlamaktadır. İşte 1 Mayıs 2024'te İstanbul'da kapalı olacak alternatif yollar…

1 MAYIS'TA KAPALI OLACAK ALTERNATİF YOLLAR

D-100 Kuzeyden Mecidiyeköy'e giden akım kapatılarak Haliç Kuzey istikametine yönlendirilecek)

- Kuzey Çağlayan Yanyol'dan Kasımpaşa Taksim istikametine giden akım kapatılarak akım Haliç istikametine yönlendirilecek)

- Kuzey Okmeydanı Yanyoldan Taksim istikametine giden akım kapatılarak Haliç istikametine yönlendirilecek)

- TEM istikametinden gelip Piyalepaşa istikametine giden akım kapatılarak Haliç istikametine verilecek)

- Güney Haliç istikametinden Piyale Paşa'ya giden akım kapatılarak D-100 Güney istikametine verilecek)

- Güney Çağlayan Yanyoldan Mecidiyeköy istikametine giden akım D-100 güney istikametine yönlendirilecek)

- D100 Güney istikametinden Beşiktaş Balmumcu istikametine giden akım Levent Sarıyer istikametine yönlendirilecek)

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü uygulanmak üzere Valiliğimizce alınan ve ilgili kurum ve kuruluşlara tebliğ edilen önlemler;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 39 İlçe Belediye Başkanlıklarınca;

İlimiz genelinde gerçekleştirilecek miting, toplumsal olay, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması vb. hakkında kolluk kuvvetleri tarafından emniyet tedbiri alınmadan önce;

- Çöp konteynırlarının bir gece öncesinden kaldırılması ve muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş vb. maddelerin temizlenmesi,

- Emniyet birimleri tarafından steril hale getirilerek emniyet tedbiri alınan alanlarda, belediyelere ait araç ve personel bulundurulmaması,

- İl genelinde daha önceki tecrübeler de göz önünde bulundurularak İETT otobüs güzergahlarının alternatif güzergahlara kaydırılması,

- Güzergâh üzerinde bulunan cam durakların kaldırılması,

- Kolluk kuvvetlerinin, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek diğer hususların da göz önünde bulundurularak gerekli önlemlerin alınması,

01 Mayıs 2024 Çarşamba günü Saat 05.30 itibariyle;

- Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Kadıköy İlçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Emniyet birimleri tarafından steril hale getirilerek emniyet tedbiri alınan alanlarda bulunan çöp konteynırlarının bir gece öncesinden kaldırılması ve muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş vb. maddelerin temizlenmesi, bu alanlarda belediyelere ait araç ve personel bulundurulmaması,

- Afet Koordinasyon Merkezi Genel Müdürlüğünce (AKOM):

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren AKOM birliğinin uygun bir yerde hazır bekletilerek, birliğin nerede bulunacağının Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne bildirilmesi,

- Çevre Kor.ve Kont. Daire Bşk. Deniz Hiz. Müdürlüğünce;

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren Galata ve Unkapanı köprü görevlilerinin görev yerlerinde hazır bulundurulması,

Görevli personelin açık kimlik ve irtibat bilgilerinin ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne bildirilmesi,