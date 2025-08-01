1 Ağustos TV8 yayın akışı! Bugün TV8'de hangi diziler ve programlar var? MasterChef yeni bölüm izle
1 Ağustos TV8 yayın akışı, izleyiciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Gün boyunca hangi dizi ve programların yayınlanacağı sorusu, özellikle popüler yarışma programları takipçileri tarafından sıklıkla soruluyor.
TV8 yayın akışı bugün birbirinden farklı içeriklerle dolu. Sabah saatlerinde sağlık ve magazin programları öne çıkarken, öğleden sonra yarışma programları ve prime time kuşağında tekrar bölümleri dikkat çekiyor. Peki, bugün TV8'de hangi programlar var? İşte 1 Ağustos 2025 Cuma gününe ait güncel TV8 yayın akışı...
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm
13:00 Yaparsın Bilirim / Yeni Bölüm
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm
TV8 FREKANS BİLGİLERİ
Standard (SD) Yayın – TV8 (SD)
Frekans: 12346?MHz
Polarizasyon: H — Yatay
Sembol Oranı (SR): 9600?Ksym/s
FEC: 3/4
Kapsama: Türkiye (TR)
Kalite: SD — MPEG-2
Şifre: Şifresiz (Free-to-Air)
TV8 NASIL İZLENİR?
SD ve HD kanallar tamamen şifresizdir; izlemek için hiçbir abonelik gerekmez. Hem televizyondan alıcı ile hem de harici uydu alıcısı olan TV'lerden kullanılabilir.