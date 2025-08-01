1 Ağustos TV8 yayın akışı! Bugün TV8'de hangi diziler ve programlar var? MasterChef yeni bölüm izle

TV8 yayın akışı bugün birbirinden farklı içeriklerle dolu. Sabah saatlerinde sağlık ve magazin programları öne çıkarken, öğleden sonra yarışma programları ve prime time kuşağında tekrar bölümleri dikkat çekiyor. Peki, bugün TV8'de hangi programlar var? İşte 1 Ağustos 2025 Cuma gününe ait güncel TV8 yayın akışı...

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm

13:00 Yaparsın Bilirim / Yeni Bölüm

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Yaparsın Bilirim

03:30 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

Standard (SD) Yayın – TV8 (SD)

Frekans: 12346?MHz

Polarizasyon: H — Yatay

Sembol Oranı (SR): 9600?Ksym/s

FEC: 3/4

Kapsama: Türkiye (TR)

Kalite: SD — MPEG-2

Şifre: Şifresiz (Free-to-Air)

TV8 NASIL İZLENİR?

SD ve HD kanallar tamamen şifresizdir; izlemek için hiçbir abonelik gerekmez. Hem televizyondan alıcı ile hem de harici uydu alıcısı olan TV'lerden kullanılabilir.