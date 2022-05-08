08 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı
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08 Mayıs 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:35 İngiltere Premier Lig Özetler
03:55 Efsanelerin İzinde
04:00 Futbol Gecesi
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 % 100 Futbol
08:15 İngiltere Premier Lig Özetler
08:35 İtalya Seri A Özetler
08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:00 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Sabahı
12:00 Spor Bülteni
13:00 Derbi Özel
14:55 Spor Takvimi
15:00 Hedef Süper Lig Özel
15:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşmaları Dönüşümlü Yayın
16:45 Hedef Süper Lig Özel Devre Arası
17:00 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşmaları Dönüşümlü Yayın
18:00 % 100 Futbol
19:00 Dakika Skor
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Dakika Skor
21:00 % 100 Futbol
22:15 Teknik Analiz
23:15 Futbol Gecesi