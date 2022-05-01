01 Mayıs 2022 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

02:00 Şevkat Yerimdar

03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

04:45 İyilik

06:00 Aşk Yeniden

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 İyilik

14:00 Benden Söylemesi

15:30 Kadının Eseri

16:30 Gülümse Kaderine

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:30 İyilik

23:30 Yasak Elma

InterSinema.com / TV