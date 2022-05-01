01 Mayıs 2022 Fox Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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01 Mayıs 2022 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
02:00 Şevkat Yerimdar
03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
04:45 İyilik
06:00 Aşk Yeniden
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 İyilik
14:00 Benden Söylemesi
15:30 Kadının Eseri
16:30 Gülümse Kaderine
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:30 İyilik
23:30 Yasak Elma
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