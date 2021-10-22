22 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kıyasıya mücadele devam ediyor. Haftanın 5 günü ekranlara gelen programda en fazla puanı alan isim 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Peki, Zuhal Topal bugün kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı, hangi isim? 22 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte detaylar haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE BUGÜN KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta kazanan isim Selda oldu. Selda, 15 bin TL ödülü kazandı.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA YARIŞMACILARI

Zeynep Hanım

Seda Hanım

Selda Hanım

Onur Bey

Oktay Bey

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır..

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