Zuhal Topal bugün kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı, hangi isim? 22 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 22 Ekim kim kazandı merak ediliyor. Hafta içi her gün tv8'de ekrana gelen yemek yarışmasında haftanın birincisi bu akşam belli oluyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi 15 bin TL ödülün sahibi oluyor. Peki, Bugün kim kazandı? Zuhal Topal bugün kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı, hangi isim? 22 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
22 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kıyasıya mücadele devam ediyor. Haftanın 5 günü ekranlara gelen programda en fazla puanı alan isim 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Peki, Zuhal Topal bugün kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı, hangi isim? 22 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte detaylar haberimizde...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta kazanan isim Selda oldu. Selda, 15 bin TL ödülü kazandı.
Zeynep Hanım
Seda Hanım
Selda Hanım
Onur Bey
Oktay Bey
Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.
Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır..