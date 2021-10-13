ZİÇEV Genel Başkanı Ülay Karakoç'dan TOSSFED'e ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ZİÇEV Genel Başkanı Ülay Karakoç'dan TOSSFED'e ziyaret

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Güncel
ZİÇEV Genel Başkanı Ülay Karakoç'dan TOSSFED'e ziyaret

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Genel Başkanı Ülay Karakoç, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nu (TOSSFED) ziyaret etti.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Genel Başkanı Ülay Karakoç, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nu (TOSSFED) ziyaret etti.

TOSFFED'den yapılan açıklamada, ziyarette ZİÇEV Başkanı Karakoç, Genel Müdür Nadire Tomris Miser ve Genel Müdür Yardımcısı Naci Kargın'ın, TOSFFED Başkanı Birol Aydın'la bir araya geldiği belirtildi.

Gerçekleşen görüşmede İtalya'da 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda tarihi sonuçlar elde eden milli sporcuların başarılarının konuşulduğu aktarıldı.

Birol Aydın'ın da, ZİÇEV Genel Başkanı Ülay Karakoç'a ve beraberindekilere ziyaret için teşekkür ettiği kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Son Dakika Haberleri
Sağlık Bakanı Koca'dan, üçüncü dozun TURKOVAC olarak uygulanması için gönüllülük çağrısı Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan, üçüncü dozun TURKOVAC olarak uygulanması için gönüllülük çağrısı Açıklaması

 Sağlık Bakanı Koca: 'TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: "TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz.

 Son Dakika! Erdoğan'dan sonra Çavuşoğlu'ndan da net Suriye mesajı: Kendi göbek bağımızı keseriz

Son Dakika! Erdoğan'dan sonra Çavuşoğlu'ndan da net Suriye mesajı: Kendi göbek bağımızı keseriz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Seda Sayan İdo Tatlıses Mustafa Keser
Spor Cristiano Mesut Özil Şenol Güneş Stefan Kuntz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ZİÇEV Genel Başkanı Ülay Karakoç'dan TOSSFED'e ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 14:50:22. #1.11#