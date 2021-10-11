Zeus Tapınağı yeni sütunlarıyla eski ihtişamına kavuşacak - Haberler
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Zeus Tapınağı yeni sütunlarıyla eski ihtişamına kavuşacak

AA / Durmuş Genç - Haberler | Kültür Sanat
Zeus Tapınağı yeni sütunlarıyla eski ihtişamına kavuşacak

Muğla'nın Milas ilçesindeki Zeus Lepsynos Tapınağı, toprak altından yeni çıkartılan sütunlarının da ayağa kaldırılmasıyla eski ihtişamına kavuşacak.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesindeki Zeus Lepsynos Tapınağı, toprak altından yeni çıkartılan sütunlarının da ayağa kaldırılmasıyla eski ihtişamına kavuşacak.

Selimiye Mahallesi'ndeki, milattan önce 2'nci yüzyılda inşa edilmiş Euromos Antik Kenti'nde kazılar devam ederken, kentte bulunan 1860 yıllık Zeus Lepsynos Tapınağı'nın zamana yenik düşmüş sütunlarının yeniden dikilmesi için de çalışma yürütülüyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Abuzer Kızıl, AA muhabirine, kentte yürütülen çalışmalarla tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkardıklarını söyledi.

Tapınakta pek çok mimari kalıntının halen yerinde durduğunu vurgulayan Kızıl, " Zeus Tapınağı, Anadolu'nun en iyi korunan tapınaklarından birisi. Kazılara başlarken en önemli projelerimizden biri de mimari blokların tekrar ayağa kaldırılmasıydı. Bu çalışmalarımız başladı ve devam ediyor. Bu güzel tapınağı biraz daha ihtişamlı hale getirerek dünya kültür mirasına kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Kızıl, zamanla yıpranma ve kopmalar meydana gelmiş olması nedeniyle blokların yeniden ayağa kaldırılmasının çok zor bir iş olduğunu kaydetti.

Mimari blokların kopmuş parçalarının yüzlerce parçadan aranarak bulunduğunu, temizlendiğini ve yıpranmaların giderildiğini anlatan Kızıl, şöyle devam etti:

"Büyük mimari blokları birleştirmek için krom çubuklar kullanıyoruz. Sütunları bir bütün haline getirdikten sonra kaideleriyle antik dönemdeki gibi eski yerlerine koyacağız. Şu an tapınağın 16 sütunu ayakta, 10 sütunu daha üst yapılarıyla ayağa kaldıracağız. Şanslı olduğumuz taraf tapınağa ait sütunların büyük çoğunluğunun mevcut olması. Çalışmalarda modern malzeme kullanmadan uluslararası restorasyon kurallarına uyuyoruz ve bilimsel kriterlerden ödün vermiyoruz. Böylece burayı antik dönemdeki formuna kavuşturmayı hedefliyoruz."

Kazı çalışmaları 12 ay devam ediyor

Parçaları yapıştırılan ve sağlamlaştırılan kuzey cephenin doğu kanadına ait iki sütunun alt tamburlarını, kaideleri ile orijinal yerlerine koyduklarını dile getiren Kızıl, ilerleyen süreçte geriye kalan sütunları da üst yapılarıyla ayağa kaldıracaklarını ifade etti.

Kızıl, antik kentte kazıya başladıkları ilk günden bu yana temizlik, sondaj, jeofizik, harita, menfez ve kazı çalışmaları yaptıklarını vurguladı.

Çalışmaların tapınak, agora, tiyatro, nekropol, hamam ile surlar gibi pek çok noktada yürütüldüğünü aktaran Kızıl, özellikle agora, tiyatro ve hamam kompleksinde önemli kalıntıları gün yüzüne çıkardıklarını kaydetti.

Kızıl, Euromos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının 12 ay devam ettiğini bildirdi.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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