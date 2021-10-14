Zaman eş anlamlısı nedir? Zamanın eş anlamlısı nedir? Zaman kelimesinin eş anlamlısı hangi kelime? Zaman zıt anlamlısı var mı?

Eş anlamlı kelimeler nelerdir merak ediliyor. Özellikle merak edilen eş anlamlılardan birisi de zaman kelimesidir. Zamanın eş anlamlısı nedir? Zaman kelimesinin en anlamlısı var mı? Zaman ne demek? Zaman nedir? Zaman eş anlamlı karşılığı ne? Zamanın zıt anlamlısı var mı? Zaman zıt anlamlı kelimesi nedir? İşte bilgiler...

EŞ ANLAMLI KELİME NE DEMEK?

Yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı ifadesinin bir diğer isimleri, anlamdaş, müteradif veya sinonim demektir.

ZAMAN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Zaman kelimesinin eş anlamlıları : Vakit, Dönem

Zaman kelimesinin eş anlamlısı "Vakit" demektir . Zaman ve Vakit kelimeleri aynı anlamlara gelmektedir. Okunuşları ve yazılışları farklı olsa da zaman-vakit eş anlamlı kelimelerdir. Aynı manaları taşımaktadır. Sınavlarda zamanın eş anlamlısı nedir diye sorulursa vakit şeklinde cevap vermemiz gerekir. Buna ek olarak zaman kelimesinin bir diğer eş anlamlısı ise 'Dönem' olarak geçiyor. Kısacası zaman, dönem ve vakit kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabilir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Zaman kelimesinin eş anlamlı kelimeleri:

- Vakit

- Dönem

- Devir

- Çağ

Zaman kelimesinin eş anlamlıları ile ilgili birkaç örnek cümle:

- Maalesef gelemem vakit çok geç oldu.

- Neden böyle yapıyorsun? Hangi devirdeyiz?

- Babamın gençlik çağında cep telefonu yokmuş.

ZAMAN KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI VAR MI?

Zaman kelimesinin zıt anlamlısı bulunmamaktadır.

TDK'YA GÖRE ZAMAN NE DEMEK?

TDK'ya göre dilimize Arapça'dan geçen zaman kelimesinin 9 farklı anlamı mevcuttur. Zaman kelimesi anlamları şu şekilde:

TDK Zaman kelimesi 1. anlamı : Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit.

TDK Zaman kelimesi 2. anlamı : Bu sürenin belirli bir parçası, vakit.

TDK Zaman kelimesi 3. anlamı : Belirlenmiş olan an.

TDK Zaman kelimesi 4. anlamı : Çağ, mevsim

TDK Zaman kelimesi 5. anlamı : Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.

TDK Zaman kelimesi 6. anlamı : Dönem, devir

TDK Zaman kelimesi 7. anlamı : Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

TDK Zaman kelimesi 8. anlamı : Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı

TDK Zaman kelimesi 9. anlamı : Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

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