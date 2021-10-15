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Zabıt katibi Aysel'den 20 gündür haber yok

Demirören Haber Ajansı / Halil Özçoban - Haberler | Güncel
Zabıt katibi Aysel'den 20 gündür haber yok

BURSA Adliyesi'nde 7 yıldır zabıt katibi olarak çalışan Aysen Binici'den (38) 20 gündür haber alınamıyor.

BURSA (DHA) - BURSA Adliyesi'nde 7 yıldır zabıt katibi olarak çalışan Aysen Binici'den (38) 20 gündür haber alınamıyor. Ablasının hayatından endişe ettiğini söyleyen Aytaç Binici (35), "Adliyede yetkililer ile arkadaşlarıyla görüştüm, bir problem yaşamadığını söylediler" dedi.

Bursa Adliyesi'nde 7 yıl önce göreve başlayan, icra müdürlüğü biriminde zabıt katibi olarak çalışan Aysen Binici, 20 gün önce yıllık izne ayrıldı. Yıldırım ilçesi Karamazak Mahallesi'ndeki evinde tek yaşayan Binici'ye cep telefonu ile ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis, Binici'yi bulmak için çalışma başlattı.Mersin'den Bursa'ya gelen Ayşen Binici'nin kardeşi Aytaç Binici, ablasının hayatından endişe duyduğunu söyledi. Polis nezaretinde evinin kapısını açıp içeriye girdiklerini, evinde her şeyin yerli yerinde olduğunu, şüphe yaratacak bir durumun bulunmadığını belirten Binici "Adliyede yetkililer ile arkadaşlarıyla görüştüm, bir problem yaşamadığını söylediler. Yıllık izne ayrıldıktan sonra cep telefonundan kendisine ulaşamadım. Hayatından endişe duyuyoruz. Görenlerin en yakın emniyet güçlerine veya 0530 974 33 47 nolu telefona haber vermelerini istiyorum" diye konuştu.


Zabıt katibi Aysel'den 20 gündür haber yok

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