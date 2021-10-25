"Yüz Çizgileri" İsimli Fotoğraf Sergisi Açıldı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Arş. Gör. Hakan Yılmaz'ın "Yüz Çizgileri" adlı kişisel sergisi açıldı.

AKÜ Turizm Fakültesi Sergi Alanında gerçekleştirilen sergi açılışına Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa Sağbaş, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Hüseyin Soybalı, Dr. Öğr. Üyesi Ali Avan, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sena Coşkun ve öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı.

Serginin açış konuşmasını gerçekleştiren Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa Sağbaş, pandemi nedeniyle ara verilen bu tür etkinliklere Turizm Fakültesinde devam edeceklerini söyledi. Sağbaş, "Hakan Hocamızın ikinci sergisini açıyoruz. Daha önce 'Doğadaki Yüzler' sergisini açmıştık. Turizm Fakültemizin sergi salonunda bu tür etkinliklere yer vermek istiyoruz. Pandemi nedeniyle ara verdik. Pandemiden sonra ilk sergimiz olacak. Hakan Hocam çok güzel fotoğraflar çekmiş. Turizm Fakültemizin sergi salonunda öğrencilerimize, personelimize yönelik böyle bir sergiyi açmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarından dolayı tebrik ederim" diye konuştu.

20 eserden oluşan sergi; 05 Kasım 2021 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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