Yurtlara sıkı denetim - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yurtlara sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yurtlara sıkı denetim

Malatya'daki yurtlarda sıkı denetim başladı.

MALATYA (İHA) - Malatya'daki yurtlarda sıkı denetim başladı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin sağlıklı bir ortamda barınmalarını temin için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, yurtlarda yatakhaneden yemekhaneye, çamaşırhaneden etüt odalarına kadar tüm odalar tek tek kontrol edliyor.

Eksikler konusunda ise yöneticiler müfettişer tarafından ikaz edilerek, gerekli yaptırımlar uygulanıyor. - MALATYA

Yurtlara sıkı denetim

Yurtlara sıkı denetim

Yurtlara sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title