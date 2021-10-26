Yunan unsurlarınca geri itilen 46 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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Yunan unsurlarınca geri itilen 46 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel
Yunan unsurlarınca geri itilen 46 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunan unsurlarınca lastik botları delinerek Türk karasularına geri itilen 46 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunan unsurlarınca lastik botları delinerek Türk karasularına geri itilen 46 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri, kırsal Bozburun Mahallesi Serçe Limanı açıklarında lastik bot içinde bir grup olduğu ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler iki lastik bot içinde 46 kaçak göçmeni kurtardı. Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirilen aralarında kadın ve çocukların bulunduğu kaçak göçmenler kimlik tespiti ardından doktor kontrolünden geçirildi. Çoğunluğu Suriye uyruklu ve Irak, Somalili kaçak göçmenler işlemleri ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.Kaçak göçmenlerin ifadelerinde, Yunan askerleri tarafından lastik botlarının bıçakla delinerek Türk karasularına itildiklerini söylediği öğrenildi.


Yunan unsurlarınca geri itilen 46 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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