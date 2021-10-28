Yunan unsurlarınca botları delinen 21 kaçak göçmen kurtarıldı

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunan unsurları tarafından botları bıçakla delinerek geri itilen 21 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bugün saat 05.00 sıralarında avlanmak üzere denize açılan balıkçılar, Marmaris açıklarında denizde sürüklenen lastik bot üzerinde çakı sayıda kişiyi görünce, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi. İhbar üzerine Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bozburun Mahallesi Serçe Limanı açıklarına gelen ekipler, tespit ettikleri botun yanına yanaştı. Zodyak bot içinde bulunan 21 kaçak göçmen kurtarılarak, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirildi. Kimlik tespitinde çoğunluğu Suriyeli olmak üzere Somali ve Burmalı kadın ile çocukların bulunduğu 21 kaçak göçmen doktor kontrolü ardından Muğla İl Göç Müdürlüğü'ne götürüldü.Kaçak göçmenlerin alınan ifadelerinde, Yunan askerleri tarafından bbotun ıçakla delindiğini ve Türk kara sularına bırakıldıklarını söyledikleri öğrenildi.