Yunan unsurlarınca botları delinen 21 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunan unsurlarınca botları delinen 21 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel
Yunan unsurlarınca botları delinen 21 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunan unsurları tarafından botları bıçakla delinerek geri itilen 21 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunan unsurları tarafından botları bıçakla delinerek geri itilen 21 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bugün saat 05.00 sıralarında avlanmak üzere denize açılan balıkçılar, Marmaris açıklarında denizde sürüklenen lastik bot üzerinde çakı sayıda kişiyi görünce, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi. İhbar üzerine Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bozburun Mahallesi Serçe Limanı açıklarına gelen ekipler, tespit ettikleri botun yanına yanaştı. Zodyak bot içinde bulunan 21 kaçak göçmen kurtarılarak, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirildi. Kimlik tespitinde çoğunluğu Suriyeli olmak üzere Somali ve Burmalı kadın ile çocukların bulunduğu 21 kaçak göçmen doktor kontrolü ardından Muğla İl Göç Müdürlüğü'ne götürüldü.Kaçak göçmenlerin alınan ifadelerinde, Yunan askerleri tarafından bbotun ıçakla delindiğini ve Türk kara sularına bırakıldıklarını söyledikleri öğrenildi.


Yunan unsurlarınca botları delinen 21 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Son dakika! ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Son dakika! ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title