Yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı
İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Güncel
Yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandıTokat'ta yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandıTOKAT Tokat'ta yüksek kesimlerde bulunan köyler beyaz örtü ile kaplandı.
ALMUS, TOKAT (İHA) - Yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı
Tokat'ta yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı
TOKAT Tokat'ta yüksek kesimlerde bulunan köyler beyaz örtü ile kaplandı.
Tokat'ın Başçiftlik, Niksar ve Almus ilçelerinde hava sıcaklıkları eksi derecelere düştü. Başçiftlik ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte yaylalar beyaza büründü. Yeni yaylada kar yağışı sonrasında ortaya çıkan manzaralar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Almus ilçesinde de yayla yolları beyaz örtü ile kaplandı.