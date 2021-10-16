Yozgat'ta baraj göletine düşen çocuk kayboldu

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bulunan Uzunlu Göleti'ne düşen 2 çocuktan biri kurtarılırken diğeri kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Boğazlıyan ilçesi Çalapverdi köyünden aileleriyle birlikte Uzunlu Göleti kenarında piknik yapmaya gelen S.Ö. (14) ve M.D. (14) isimli iki kız çocuğundan birinin terliği gölete düştü. El ele tutuşarak terliği almaya çalışan S.Ö. ve M.D. dengelerini kaybederek suya düştü. Olayı gören balıkçılar, S.Ö.'yü sudan çıkarırken, M.D.'nin suda kaybolduğunu fark etti. Olay jandarma ve AFAD ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri M.D.'yi bulmak için çalışma başlattı. Uzun süren arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Ankara Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi'nden yardım istendi.

Suda kaybolan M.D.'nin arama çalışmalarına devam edileceği öğrenilirken S.Ö. ise sağlık ekiplerince Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(Gökhan Doğan/İHA)

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