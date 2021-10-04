Yöre halkının 'Dünya büzüğü' ismini verdiği yol görüntüsüyle dikkat çekiyor - Haberler
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Yöre halkının 'Dünya büzüğü' ismini verdiği yol görüntüsüyle dikkat çekiyor

İhlas Haber Ajansı / Emin Bülbül - Haberler | Güncel

Yöre halkının 'Dünya büzüğü' ismini verdiği yol görüntüsüyle dikkat çekiyor Artvin'de iki köyün ulaşımını sağlayan ve yöre halkının 'Dünya büzüğü' ismini verdiği yol görüntüsü ile dikkat çekiyor.

YUSUFELİ, ARTVİN (İHA) - Yöre halkının 'Dünya büzüğü' ismini verdiği yol görüntüsüyle dikkat çekiyor

ARTVİN - Artvin'de iki köyün ulaşımını sağlayan ve yöre halkının 'Dünya büzüğü' ismini verdiği yol görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dağeteği Köyü ile Gümüşözü köyü arasında bulunan ilginç yol görenleri kendine hayran bırakıyor. Dere kenarında bulunan adeta bir kanyonu andıran yol, doğa tutkunlarının uğrak noktası haline gelmiş durumda. Bölge halkı tarafından 'Dünya Büzüğü' adı verilen geçit, aynı zamanda zorlukları da beraberinde getiriyor. İki dağı birleştiren vadi şeklindeki yola, sürekli kaya parçaları düşerken kazaları da beraberinde getiriyor. Bölge halkı kaya düşmelerine karşı önlem alınmasını istiyor.

İki köy yolu arasında ulaşımı sağlayan, bu tehlikeli yol, doğa tutkunları tarafından ilgi görürken, yolu ilk kez kullananlar vadi içinden geçerken korku ve heyecan yaşıyor.

Yöre halkının 'Dünya büzüğü' ismini verdiği yol görüntüsüyle dikkat çekiyor

Yöre halkının 'Dünya büzüğü' ismini verdiği yol görüntüsüyle dikkat çekiyor

Yöre halkının 'Dünya büzüğü' ismini verdiği yol görüntüsüyle dikkat çekiyor

Yöre halkının 'Dünya büzüğü' ismini verdiği yol görüntüsüyle dikkat çekiyor
İhlas Haber Ajansı / Emin Bülbül - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yöre halkının 'Dünya büzüğü' ismini verdiği yol görüntüsüyle dikkat çekiyor - Haberler
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