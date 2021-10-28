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Yönetmen Guy Ritchie, ikinci kez Antalya'da

Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Güncel
Yönetmen Guy Ritchie, ikinci kez Antalya'da

İNGİLİZ yönetmen Guy Ritchie, ocak ayında 'Five Eyes' filmi için geldiği Antalya'yı ikinci ziyaretinde, ailesiyle tatil yaptı.

ANTALYA (DHA) - İNGİLİZ yönetmen Guy Ritchie, ocak ayında 'Five Eyes' filmi için geldiği Antalya'yı ikinci ziyaretinde, ailesiyle tatil yaptı.

Ocak ayında Hollywood'un ses getiren film projesi 'Five Eyes' çekimleri için ekibi ve ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelerek Antalya'da konaklayan yönetmen Guy Ritchie, ikinci kez Türkiye'ye geldi. Ailesiyle konaklayan Ritchie, Antalya ziyaretinde Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk ile bir restoranda öğle yemeği yedi. Kısa tatil planı için Antalya'yı tercih eden Ritchie, Türkiye'ye hayranlığını dile getirdi.


Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Son Dakika Haberleri
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