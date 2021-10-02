Son dakika gündem: Yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpmasıyla öldü

KONYA (DHA) - KONYA'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı İbrahim Aydın (63), hayatını kaybetti. Sürücü Mustafa A., gözaltına alındı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa A.'nın (35) kullandığı 42 AHE 011 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Aydın'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Acı haber le bölgeye gelen Aydın'ın eşi Halime Aydın ve yakınları ise sinir krizi geçirdi. Aydın'ın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Sürücü Mustafa A. da gözaltına alındı.