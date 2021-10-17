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Yoldan çıkan tır yolu trafiğe kapattı

İhlas Haber Ajansı / Ali Koyuncu - Haberler | Yerel

Yoldan çıkan tır yolu trafiğe kapattı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yoldan çıkan tır, yolu trafiğe kapatırken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

GAZİANTEP (İHA) - Yoldan çıkan tır yolu trafiğe kapattı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yoldan çıkan tır, yolu trafiğe kapatırken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Ford marka 27 AJR 189 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yan dönerek yol kenarında durdu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Olay yerine çağrılan vinç ile tır yol kenarından kaldırılarak yol tekrardan trafiğe açıldı.

Yoldan çıkan tır yolu trafiğe kapattı

Yoldan çıkan tır yolu trafiğe kapattı

Yoldan çıkan tır yolu trafiğe kapattı

Yoldan çıkan tır yolu trafiğe kapattı

Yoldan çıkan tır yolu trafiğe kapattı

Yoldan çıkan tır yolu trafiğe kapattı
İhlas Haber Ajansı / Ali Koyuncu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yoldan çıkan tır yolu trafiğe kapattı - Haberler
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