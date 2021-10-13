YÖK Başkanı Özvar,

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "ikinci ek yerleştirme" tercih işlemlerinin yarın başlayacağını hatırlatarak, öğrencilerin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inandığını belirtti.

Özvar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2021-YKS "yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlar için Tyt puanı 140, AYT/YDT puanı 170 ve üzerinde olan adayların da tercihte bulunabileceği "ikinci ek yerleştirme" yapılmasını kararlaştırdıklarını hatırlattı.

Bir programa yerleşememiş ve tercihte bulunma hakkı elde etmiş adaylar için "2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme" tercih işlemlerinin yarın başlayacağını belirten Özvar, öğrencilere hitaben, "Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum. Yapacağınız tercihlerin hayırlara vesile olmasını dilerim." ifadesini kullandı.