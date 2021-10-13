YÖK Başkanı Özvar, 'ikinci ek yerleştirme' tercih işlemleri öncesi adaylara seslendi Açıklaması - Haberler
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YÖK Başkanı Özvar, "ikinci ek yerleştirme" tercih işlemleri öncesi adaylara seslendi Açıklaması

AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel
YÖK Başkanı Özvar,

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "ikinci ek yerleştirme" tercih işlemlerinin yarın başlayacağını hatırlatarak, öğrencilerin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inandığını belirtti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "ikinci ek yerleştirme" tercih işlemlerinin yarın başlayacağını hatırlatarak, öğrencilerin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inandığını belirtti.

Özvar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2021-YKS "yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlar için Tyt puanı 140, AYT/YDT puanı 170 ve üzerinde olan adayların da tercihte bulunabileceği "ikinci ek yerleştirme" yapılmasını kararlaştırdıklarını hatırlattı.

Bir programa yerleşememiş ve tercihte bulunma hakkı elde etmiş adaylar için "2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme" tercih işlemlerinin yarın başlayacağını belirten Özvar, öğrencilere hitaben, "Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum. Yapacağınız tercihlerin hayırlara vesile olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri
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Haber: YÖK Başkanı Özvar, 'ikinci ek yerleştirme' tercih işlemleri öncesi adaylara seslendi Açıklaması - Haberler
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