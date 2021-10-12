Yıllarca topladığı giysileri antika eşyalarla takas etti, deposunu müzeye çevirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yıllarca topladığı giysileri antika eşyalarla takas etti, deposunu müzeye çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Haberler | Güncel

Yıllarca topladığı giysileri antika eşyalarla takas etti, deposunu müzeye çevirdi Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşayan ve 'Eskici Yaşar' olarak bilinen 81 yaşındaki Yaşar Bahçeci'nin 30 yıl boyunca köy köy gezerek topladığı antika eşyaları sergilediği depo, müzeyi andırıyor.

PALU, ELAZIĞ (İHA) - Yıllarca topladığı giysileri antika eşyalarla takas etti, deposunu müzeye çevirdi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşayan ve 'Eskici Yaşar' olarak bilinen 81 yaşındaki Yaşar Bahçeci'nin 30 yıl boyunca köy köy gezerek topladığı antika eşyaları sergilediği depo, müzeyi andırıyor.

Palu ilçesinde yaşayan 6 çocuk babası 81 yaşındaki Yaşar Bahçeci, 30 yıl boyunca İstanbul'dan getirdiği eski kıyafetleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ilçe, belde ve köyleri karış karış gezerek antika eşyalarla takas etti. Topladığı antika eşyaları müzelere ve antikacı tutkunlarına satarak geçimini sağlayan Bahçeci bir süre sonra elinde kalanları ise deposuna koydu. Halk arasında 'Eskici Yaşar' olarak bilinen Bahçeci'nin oluşturduğu sanat deposu adeta bir müzeye dönüştü. Deposunda Selçuklu'dan Osmanlı'ya birçok medeniyete ait kılıçlar, hançerler, çanaklar, küpler, tespihler, kemerler, saatler, lüksler, fotoğraf makineleri gibi binlerce antika eşya bulunan Bahçesi, geçmişe ışık tutuyor.

Antika eşyaları 30 yıl gezerek topladığını belirten Yaşar Bahçeci, "Gezilmedik yer bırakmadım. Burada eski havanlar, güğümler, küpler, siniler, ayna, mangal gibi ne istersen var. Yani ne görmüşsem almışım. Kılıç ve çakmaklı tüfekler de var. Burada bronzdan Selçuklulara ait matara da var. Burası bir müze gibi. Buraya biriktirim yaptım. Senelerce de Elazığ'da müzeye götürüp sattım. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki malzemeleri alırdım. O zamanlar giyim işi yoktu. İstanbul Tahtakale ve Eminönü'ndeki eski elbiseleri toplardım ve bu bölgelerdeki illere götürüp satardım. Millet giyim için can atıyordu. Kendilerinden ise eski bir şey isterdim. Eski ne olursa olsun getirip bana verirdiler. Ben de eski elbiseleri onlara verirdim. Burada ne ararsan var çünkü almadığım bir şey yoktur" dedi.

Sanat deposuna gelenlere kucak açtığını aktaran Bahçeci, "Gelin, görün ve bilgi kapın. Gelip burada beni de malzememi de görsünler. Geçmiş zamanın mallarını önceden toplayı da sahip çıkıyorum. Geçmişe ışık tutuyoruz. Milletin elindeki eski malzemelerini değerlendiriyoruz. Bu sayede hem çürümeden hem de yok olup gitmesinden koruyoruz. Benden sonra çocuklarım hiç birini telef etmez ve kıymetini bilirler" şeklinde konuştu.

Yıllarca topladığı giysileri antika eşyalarla takas etti, deposunu müzeye çevirdi

Yıllarca topladığı giysileri antika eşyalarla takas etti, deposunu müzeye çevirdi

Yıllarca topladığı giysileri antika eşyalarla takas etti, deposunu müzeye çevirdi

Yıllarca topladığı giysileri antika eşyalarla takas etti, deposunu müzeye çevirdi
İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Son Dakika Haberleri
İBB binası önünde ölü köpek protestosu! Cansız bedeni yere bırakıp isyan etti

İBB binası önünde ölü köpek protestosu! Cansız bedeni yere bırakıp isyan etti

 Sena Altan cinayetinde yeni detay! Saplantılı aşığın kurbanı olmuş

Sena Altan cinayetinde yeni detay! Saplantılı aşığın kurbanı olmuş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Burak Sergen
Spor Serdar Aziz Burak Yılmaz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yıllarca topladığı giysileri antika eşyalarla takas etti, deposunu müzeye çevirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 22:02:15. #1.12#