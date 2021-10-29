Yıldız voleybolcu Tuğba Şenoğlu PUBG Mobile esporcusu FrozeNNX ile bir arada!

PUBG Mobile espor dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan PUBG Mobile Pro League Turkey 2.Sezon Finallerinin başlamasına saatler kala takımların heyecanı git gide artarken, yeni bir sürpriz yaşandı. Yıldız voleybolcu Tuğba Şenoğlu, PUBG Mobile esporcusu FrozeNNX ile bir araya geldi.

29 Ekim Cuma günü PUBG Mobile'ın sosyal medya hesaplarında paylaşılan yeni videoda Filenin Sultanları arasında yer alan voleybolcu Tuğba Şenoğlu ile Next Rüya Gaming espor takımının genç yıldızlarından Erdem "FrozeNNX" Erdoğdu'yu tecrübelerini paylaşırken görüyoruz.

Şenoğlu iyi bir voleybolcu olabilmek için tecrübelerini paylaşırken, Erdoğdu da iyi bir oyuncu olabilmek için tecrübelerini paylaştı. Video ise "Şampiyon olmak için çok çalışma limitlerini zorlaman gerekiyor. Tıpkı PMPL'deki gibi. Burada limit sensin!" sözleri ile sonlandı.

Tuğba Şenoğlu'nun da dile getirdiği PUBG Mobile Pro League Turkey 2.Sezon Finalleri 29 Ekim Cuma günü start alacak. Toplamda 16 takımın mücadele edeceği finaller 29 - 31 Ekim tarihleri arasında oynanacak.

PUBG Mobile Espor Türkiye YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak finallerde sıralamada ilk 5 sırada yer alacak takımlar 45 bin dolar büyüklüğündeki ödül havuzundan en büyük pay ile birlikte PUBG Mobile Pro League - European Championship biletine sahip olacak.

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