Yıkım kararı alınan hükümet konağı binası, incelemeler sırasında yıkıldı

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde depremsellik testini geçemediği için yıkılmasına karar verilen Hükümet Konağı binasında çalışmalar öncesi protokol üyeleri inceleme yaparken, bir bölüm kendiliğinden yıkıldı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, 35 yıldır Hükümet Konağı olarak hizmet veren binada yıkım çalışmaları öncesi incelemede bulundu. Protokol üyeleri yıkılma tehlikesi nedeniyle belirli bir mesafeden inceleme yaparken, binanın bir bölümü kendiliğinden yıkıldı. Kısa süreli panik yaşanırken, yıkılma anı amatör kameraya yansıdı.