Yetim Vakfı Suriye'deki çalışmalarını sürdürüyor

Yetim Vakfı, Suriye'nin birçok bölgesinde yetim çocuklara ve ailelerine yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Yetim Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre; Halep kentine bağlı Azez kırsalında bulunan Tilalin ve Kefra köylerinde bulunan yetim aileler için yapılan yerleşkelerin tüm idari işletme masrafları Yetim Vakfı tarafından karşılanıyor.

Ayrıca bu yerleşkelerde yaşayan yetim ailenin çocuklarına yetim sponsorluk ödemesi gerçekleştiriyor. Bu bağışlarla çocukların gıda, kıyafet, sağlık, eğitim ve barınma giderleri karşılanıyor.

Yetim ailelerin yaşadığı yerleşkelerde 'Kalkındırma Projeleri' kapsamında açılan işletmelerle aileler kendi geçimini de sağlayabilecek.

Bu kapsamda Lazkiye kırsalında devam eden kardeş aile projesi kapsamında yetim ailelere nakdi destek sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, 11 yıldır süren iç savaştan en fazla çocukların ve kadınların etkilendiğini hatırlatarak, savaş sebebiyle yüzbinlerce insanın hayatını kaybederken, milyonlarca insan evinden ve yurdundan edildiğini dile getirdi.

Çalışmalar kapsamında Lazkiye'nin Darusselam köyündeki aileleri ziyaret ettiklerini aktaran Murat Yılmaz, "Bu köyde yetim aileler yaşamakta ve bugün bu ailelerimize Kardeş Aile Projemiz kapsamında nakdi destek sağlıyoruz. Bu projemizle bir yetim ailenin 1 aylık tüm ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Bu hayra vesile olan değerli bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Buradaki çocukların duaları sizinle." ifadelerini kullandı.

Hayırseverler vakfın yetim çalışmalarına, bütün operatörlerden YETİM yazıp 9868'e SMS göndererek, vakfın www.yetimvakfi.org.tr internet sitesi üzerinden online bağış yoluyla, ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla veya vakfın 0212 970 60 60 numaralı telefonundan detaylı bilgi alarak destek olabiliyor.

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