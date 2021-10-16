Yetim Vakfı ile Özel Öğretim Kurumları Birliği protokol imzaladı - Haberler
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Yetim Vakfı ile Özel Öğretim Kurumları Birliği protokol imzaladı

AA / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Yetim Vakfı ile Özel Öğretim Kurumları Birliği protokol imzaladı

Yetim Vakfı ile Özel Öğretim Kurumları Birliği (ÖZKUR-BİR), yetim çocuklar için protokol imzaladı.

Yetim Vakfı ile Özel Öğretim Kurumları Birliği (ÖZKUR-BİR), yetim çocuklar için protokol imzaladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında çocukların akademik, sosyal, manevi, ahlaki, sportif, sanatsal, psikolojik, mesleki gelişimleri için organize edilen "Esenlik Durakları" çalışmalarına gönüllü üye Okullar destek verecek. Çocuklar, okulların dersliklerinin yanı sıra sosyal ve sportif imkanlarından da yararlanacak.

Ayrıca, birliğe üye okullardaki her sınıfın bir yetim çocuğa sponsor olması yönünde "Sırada İyilik Var" projesine katılım sağlanması da planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, yetim çocukların ülkelerine, çevrelerine daha faydalı, yararlı bir birey olarak yetiştirilmelerini sağlamak için gayret gösterdiklerini belirtti.

Yılmaz, kendilerine destek veren ÖZKUR-BİR ve tüm üye okullara teşekkür etti.

ÖZKUR-BİR Yönetim Kurulu Başkanı B. Enis Şener de Yetim Vakfı ile başlattıkları çalışmanın daha da büyümesini temenni ederek, Türkiye'nin birçok yerindeki üye kurumlarla öğretmen ve yetimlere destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri
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