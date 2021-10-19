Yazar N.G Kabal'dan okuyucularına yeni kitap müjdesi geldi

Sosyal paylaşım uygulaması Instagram'dan yayınladığı mesajda, "Yepyeni bir evren, ilk defa kendi mitlerimi yazma tecrübesi, kehanetler, büyülü bir dünyanın kapılarının ardında hep birlikte baktık gökyüzüne. Düştük, kalktık, incindik, koştuk, sadakatsiz bile olduk ama bağlarımızı koparmadık. Üçüncü yılımızın içinde artık onların hikayesini raflara taşımanın vakti geldi belki de" ifadelerini kullanan yazar, kitabın düzenlemesini zorlu bir sürecin ardından tamamladığını söyleyerek şöyle devam etti: "Geriye sadece bir yayınevi ile anlaşmak kaldı... Ama bir kez daha taşın altına elimi sokmak değil o taşın altında kalmayı göze almak benimki. Uzun lafın kısası ben yine boyumu aşan işlere giriştim ama benim için hep limiti gökyüzü diyen de sizdiniz. Hep söylediğim gibi, sizi zorlayamam ama sizsiz zorlanırım, ben adım atarım ama siz de buna hazır mısınız? Gökyüzü yazsın mı şarkımızı bu defa raflarda ama yine bizim için?"

İlk uzun romanını 16 yaşında kaleme alan Nagihan Gökçe Kabal'ın diğer kitapların isimleri ise şöyle: "Gecenin Hikayesi – Aylema, Gecenin Hikayesi – Aşeka, Gecenin Hikayesi – Dora, 01:01 Bugün Adımı Sen Koy, 00:00 Biri Sizi Düşünüyor, 02:02 Ayçiçeği Karnavalı, 03:03 Dolunayda Açan Çiçek."

Bültenler - Son Dakika Haberleri