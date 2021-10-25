Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 117. bölüm bugün var mı? Yasak Elma 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yasak Elma dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Yasak Elma yeni bölüm ne zaman, Yasak Elma bölüm bugün mü, Yasak Elma yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Çağatay ve Kumru birlikteliğini belgelemek ve intikam planını harekete geçirmek için kolları sıvarken, Çağatay ve Kumru olacaklardan haber siz görüşmeye devam ederler.

Arzu'nun gelişiyle sarsılan Ender, yeni bir düşman edineceğini anladığı için onu göndermenin yollarını arar.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Çağatay ve Kumru ilişkisi için delil toplamaya devam ederken, Ender ve Asuman'ın başka planları vardır.

Yıldız, Çağatay ve Kumru'dan intikam almak için bambaşka bir yol izleyecektir

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