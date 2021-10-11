Yasak Elma Canan kim? Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli? Yasemin Erbil hayatı! Yasemin Erbil babası kim? - Haberler
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Yasak Elma Canan kim? Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli? Yasemin Erbil hayatı! Yasemin Erbil babası kim?

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Yasak Elma Canan kim? Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli? Yasemin Erbil hayatı! Yasemin Erbil babası kim?

Yasak Elma dizisinde Kumru karakterinin yakın arkadaşı olarak Canan karakteri dikkat çekti. Yasak Elma dizisinin Canan'ı Yasmin Erbil'dir. Peki, Yasak Elma Canan kim? Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli? Yasemin Erbil hayatı ve biyografisi nedir?

Yasak Elma dizisinde Canan'a hayat veren Yasmin Erbil, 2 Aralık 1995'te İstanbul'da Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'ın kızları olarak dünyaya geldi. Peki, Yasak Elma Canan kim? Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli? Yasemin Erbil hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

YASAK ELMA CANAN KİMDİR?

Yasak Elma dizisinde Kumru karakterinin yakın arkadaşı olarak Canan karakteri dikkat çekti. Yasak Elma dizisinin Canan'ı Yasmin Erbil'dir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

YASMİN ERBİL KİMDİR?

Yasak Elma dizisinde Canan'a hayat veren Yasmin Erbil, 2 Aralık 1995'te İstanbul'da Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'ın kızları olarak dünyaya geldi. Çift, kızlarını doğmasının ardından 1 yıl sonra ayrılma kararı aldı. Özel Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun olan Yasmin Erbil, özel bir üniversitesinin İletişim Fakültesinde eğitim gördü.

Yasmin Erbil'in, babası Mehmet Ali Erbil'in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil isminde kendinden 13 yaş büyük ablası ve yine Mehmet Ali Erbil'in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden doğan Ali Sadi isminde kendinden 11 yaş küçük erkek kardeşi vardır. 1,70 boyunda ve 58 kilodur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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Haber: Yasak Elma Canan kim? Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli? Yasemin Erbil hayatı! Yasemin Erbil babası kim? - Haberler
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