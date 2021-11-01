Yargıtay'da İşyurtları Satış Mağazası açıldı

ADALET Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından Yargıtay Başkanlığı binasında kurulan İşyurtları Satış Mağazası, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul'un katıldığı törenle hizmete açıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından Yargıtay Başkanlığı binasında kurulan İşyurtları Satış Mağazası hizmete açıldı. Açılış törenine, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul katıldı. Yargıtay Başkanı Akarca, İşyurtları Satış Mağazası açmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Cezaevlerinde iş yurtları esası olarak çalışan hükümlülerimizin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı, bunun yanında Yargıtay binamızda çalışan tüm mensuplarımızın ihtiyaçlarının görülmesi için azami derece gayret sarf edildiği, ürün çeşitliliği bol olan bir mağazanın açılışını yapıyoruz. Gerçekten de Cezaevi İşyurtları Kurumumuz bu konuda örnek teşkil eden büyük bir başarıya imza atmaktadır. Adalet Bakanlığımız, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz, Cezaevi İşyurtları Kurumu Başkanlığımız bütün mensuplarıyla bütün hükümlülerle birlikte yaptığı çalışmalar neticesinde dünyaya örnek teşkil edebilecek nitelikte sunabileceğimiz bir hizmete imza atmışlardır. Rehabilitenin, sosyal yardımlaşmanın ve hükümlülerin eğitilmesinin, hükümlülerin ürettikleri ürünlerin vatandaşlarımıza ve bütün milletimize ulaştırılmasında bu mağazalar büyük bir işlev görmektedirler. Çok sağlıklı ürünlerin bulunduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul ise işyurtları satış mağazalarının ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların iş başı mesleki eğitim faaliyetlerinin somut bir göstergesi olması anlamında ve bu göstergenin kamuoyuyla bütünleşmesiyle kendileri için büyük bir gurur kaynağı ve önemli bir somut adım olarak gördüklerini söyledi.