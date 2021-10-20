Yargı yeni bölüm fragmanı izle! Yargı dizisi 6. bölüm fragmanı izle! Yargı yeni bölüm ne zaman?

Yargı yeni bölüm fragmanı izle! Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu ve senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin iddialı dizisi Yargı, dün akşam ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 5. bölüm fragmanı merak edilen Yargı izle! Yargı son bölümde neler oldu? Yargı son bölüm izle! Yargı 5. bölüm fragmanı izle! Yargı dizisi yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylin, babası Zafer tarafından evden atıldıktan sonra yolundan dönmez ve katili aramaya devam eder. Ilgaz ile birlikte yeni olayların içinde bulur kendisini. İnci'nin küpesinin Yektalarda çıkması gözleri oraya çevirir. Ilgaz, Yekta'nın oğlu ve Ilgaz'ın iş arkadaşı Engin'den şüphelenir. Ceylin'e göre Engin'den şüphelenmesi yanlıştır. Ilgaz, Ceylin'e bir fikir atarak savını gerçekleştirmeyi önerir. Bir tuzak kurarak katili yakalamayı planlar. Tuzak kurulur ve Ilgaz ile Ceylin beklemeye başlar.

Bu sırada cezaevindeki Çınar kötü bir olay yaşar. Babası Metin'in içeri attığı bir suçlu intikam duygularıyla onu gözlemektedir. Fırsatını bulduğunda Çınar'a saldırır. Çınar, ilk hamleyi savuşturur. Boğuşmadan galip çıkar; fakat, adam yanında getirdiği delici aleti Çınar'a saplamayı başarır. Ilgaz ve Metin olayı öğrendiklerinde şoke olurlar. Soluğu hemen cezaevinde alırlar.

YARGI SON BÖLÜM İZLE!

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ilgaz'ın katilin ortaya çıkması için kurduğu plan işler ve Engin, tuzağa düşen isim olur. İnci'nin katilinin Engin olduğunu öğrenen Ceylin'i artık kimse tutamaz. Ceylin, Engin'e karşı yaptığı hamlede ise nezarete atılır.

YARGI DİZİSİ KONUSU NE?

Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncuları sete çıkmadan önce okuma provası için bir araya geldi. Son dönemde adlarından sıkça söz ettiren yetenekli oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra "Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor

YARGI OYUNCULARI KİMLER?

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla

YARGI 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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