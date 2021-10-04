Yargı 'Yekta' kimdir? Yargı dizisinde Yekta karakterini kim canlandırıyor? Uğur Polat kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Yargı 'Yekta' kimdir? Yargı dizisinde Yekta karakterini kim canlandırıyor? Uğur Polat kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Yargı 'Yekta' kimdir? Yargı dizisinde Yekta karakterini kim canlandırıyor? Uğur Polat kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kanal D'nin yeni dizisi Yargı'nın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen karakterlerden birisi de Yekta Tilmen oldu. Peki, Yargı 'Yekta' kimdir? Yargı dizisinde Yekta Tilmen karakterini kim canlandırıyor? Uğur Polat kimdir, kaç yaşında, nereli? Yargı Yekta Tilmen hangi oyuncu canlandırmaktadır? İşte detaylar...

Yargı dizisinde Yekta Tilmen karakterini kim canlandırıyor? Yargı Uğur Polat (Yekta Tilmen) kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği ne, evli mi, bekar mı, burcu ne? Uğur Polat'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler sizlerle...

Yargı dizisindeki Yekta karakterini "Uğur Polat" canlandırmaktadır.

Yekta; büyük bir hukuk firması olan Tilmen Hukuk'un kurucusudur. Çalıştığı firmaların bütün kirli geçmişlerini temizlemekle ün salmıştır. Yeterli para ödendiği takdirde dünyadaki bütün sorunların çözülebileceğine inanmaktadır. Oğlu Engin'le neredeyse doğduğu günden beri süren, kendi memnuniyetsizliği üzerine kurulu çatışmalı bir ilişkisi vardır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Uğur Hakan Polat (d. 1 Ocak 1961), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

1978 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı. 1981'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

16 yıldır Devlet Tiyatrosu'nda ve 30 tiyatro eserinde rol aldı. 1996 yılında İsmet Küntay Tiyatro Ödülü'nü aldı. Çevirdiği birçok sinema filminde de ödüllere layık görüldü. Bunlardan bazıları; Salkım Hanım'ın Taneleri ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu"; Bütün Kapılar Kapalıydı sinema filmi ile 1990 yılında Ankara Film Festivali'nde "Umut Veren Oyuncu" ödülünü aldı.

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Haber: Yargı 'Yekta' kimdir? Yargı dizisinde Yekta karakterini kim canlandırıyor? Uğur Polat kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler
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