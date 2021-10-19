Yargı dizisi hangi gün? Yargı nerede çekiliyor?
Ekranların sevilen dizisi Yargı hakkında Yargı dizisi hangi gün? Yargı nerede çekiliyor? sorularının yanıtı merak ediliyor. Yargı dizisi izlemek isteyen izleyiciler yeni bölümün yayınlanacağı günü araştırıyor.
Yargı dizisi hangi gün? sorusunun yanıtı araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı Yargı dizisinin ilk tanıtımı dikkat çekmişti. Büyük merak uyandıran konusuyla yeni bölümü araştırılan Yargı yeni bölüm ne zaman?
Yargı dizisinin oyuncuları arasında; Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.
YARGI HANGİ GÜN?
"Yargı" dizisi 19 Eylül Pazar saat 20.00'de KANAL D izleyicisiyle buluştu. Yargı dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek.
YARGI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yargı dizisi İstanbul'da çekilen yapımlar arasında yer alıyor. Yargı dizisinin İstanbul'da çekildiği semtler hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi.