Yaralı kuşlar önce sağlıklarına sonra özgürlüklerine kavuştu - Haberler
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Yaralı kuşlar önce sağlıklarına sonra özgürlüklerine kavuştu

Demirören Haber Ajansı / Esra Türker - Haberler | Güncel
Yaralı kuşlar önce sağlıklarına sonra özgürlüklerine kavuştu

BURSA'nın Karacabey ilçesindeki Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yaralı olarak gelen 5 kaya güvercini, 1 kumru ile 2 martı, sağlıklarına kavuşmalarının ardından doğaya salındı.

BURSA (DHA) - Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN/KARACABEY, ( Bursa ), DHA- BURSA'nın Karacabey ilçesindeki Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma Ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yaralı olarak gelen 5 kaya güvercini, 1 kumru ile 2 martı, sağlıklarına kavuşmalarının ardından doğaya salındı.

Doğada çeşitli nedenlerle yaralı halde bulunan  5 kaya güvercini, 1 kumru ve 2 martı, Karacabey ilçesindeki Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Farklı zamanlarda merkeze getirilen kuşlar, burada görevli olan 3 veteriner hekim tarafından tedaviye alındı. Tedavi ve bakımları özenle yapılan 5 kaya güvercini, 1 kumru ve 2 martı kısa sürede sağlıklarına kavuştu. Kuşların son kontrolleri Celal Acar Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Hekim Azizcan Sezer tarafından yapıldı. 8 kuşun sağlık kontrollerinin ardından doğaya yeniden salınmasına karar veren Sezer, "Doğada yaralanmış, bakıma muhtaç hale gelmiş ya da anneleri tarafından bakılamamış bu hayvanların tedavileri, tamamlandı. Kendilerini doğal yaşama salacağız" dedi. Veteriner hekimler tarafından son kontrolleri yapılan 5 kaya güvercini, 1 kumru ile 2 martı görevliler tarafından doğaya bırakıldı.


Yaralı kuşlar önce sağlıklarına sonra özgürlüklerine kavuştu

Yaralı kuşlar önce sağlıklarına sonra özgürlüklerine kavuştu

Yaralı kuşlar önce sağlıklarına sonra özgürlüklerine kavuştu

Yaralı kuşlar önce sağlıklarına sonra özgürlüklerine kavuştu

Yaralı kuşlar önce sağlıklarına sonra özgürlüklerine kavuştu

Demirören Haber Ajansı / Esra Türker - Son Dakika Haberleri
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