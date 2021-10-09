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Yaralı gencin imdadına hava ambulansı yetişti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yaralı gencin imdadına hava ambulansı yetişti

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir genç yaralandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir genç yaralandı. Yaralı gencin durumu kritik olunca hava ambulansı ile Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, D-300 devlet kara yolu Somuncu Baba Bulvarında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki Melih K, Battal K. yönetimdeki 34 ABM 047 plakalı Ford marka otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza yerine çağrılan ambulansla Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin durumu ağır olması nedeniyle, doktorlar tam donanımlı hastaneye gitmesi gerektiği kararını verdi.

Malatya merkezde konuşlu bulunan hava ambulansı, yaralı genç için istendi. İlçe stadına inen hava ambulansı ile yaralı genç Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - MALATYA

Yaralı gencin imdadına hava ambulansı yetişti

Yaralı gencin imdadına hava ambulansı yetişti

Yaralı gencin imdadına hava ambulansı yetişti

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