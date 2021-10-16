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Yapılar aramada uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yapılar aramada uyuşturucu ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı Beyköy ve Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde 14 gram kubar esrar ile 1,14 gram Bonzai yakaladı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı Beyköy ve Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde 14 gram kubar esrar ile 1,14 gram Bonzai yakaladı.

Halkın huzur ve güvenliği için 24 saat görev yapan Jandarma ekipleri Düzce'de uyuşturucu satışı, uyuşturucu kullanımı ve bulundurmaya göz açtırmıyor. Düzce ili Merkez ilçesi Beyköy Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı 2. OSB bölgesinde akşam saatlerinde yapılan önleyici hizmet devriyesi esnasında L. K. şahsın üzerinde yapılan arama sonucunda kağıda sarılmış halde 3 gram kubar esrar ele geçirildi.

Merkez ilçe Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Bostanlık Köyünde akşam saatlerinde umuma açık yerlerde yapılan kontroller sırasında köy kahvesinin arka bahçesinde oturan İ. A.'nın yanında 11 gram kubar esrar ile içmek için yaklaşık bir fişek kubar esrarı hazırladığı tespit edilerek muhafaza altına aldılar.

Beyköy Jandarma Komutanlığı ekipleri Çalıcuma otoban yolu üzerinde sabah saatlerinde icra ettikleri önleyici hizmet devriyesi esnasında O. S.'nin üst aramasında folyoya sarılı 1,14 Gr Bonzai uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - DÜZCE

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