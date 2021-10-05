YANAN TAVUKLARINA GÖZYAŞI DÖKTÜ

ANTALYA (DHA) - BURDUR'da çıkan yangında tavukları yanan Eşref Yılmaz gözyaşlarını tutamadı.

Burdur- Antalya karayolu üzerinde bulunan Eşref Yılmaz'a ait koyun ağılının olduğu bölgede saat 00.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Devriye görevi yapan Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerinin fark ettiği yangın Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından koyun ağılına sıçramadan söndürüldü.

Eşref Yılmaz, Neden çıktığını bilmiyorum, kimsenin günahını alamam. Daha önce de burada hırsızlık olmuştu dedi.

Eşref Yılmaz'ın eşi Aysel Yılmaz ise yangında 30'dan fazla tavuğunun yandığını söyleyerek gözyaşı döktü. Yılmaz, Akşam üzeri hayvanlara bakıp Burdur merkezdeki evimize döndük. Biraz önce telefon eden yakınlarımız yangın çıktığını söyledi diye konuştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.