Mobilya fabrikasında yangın çıktı! Sahibi, küle dönen ekmek teknesini gözyaşlarıyla izledi - Haberler
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Mobilya fabrikasında yangın çıktı! Sahibi, küle dönen ekmek teknesini gözyaşlarıyla izledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mobilya fabrikasında yangın çıktı! Sahibi, küle dönen ekmek teknesini gözyaşlarıyla izledi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Fabrika sahibi gözyaşları içerisinde yangının söndürülmesini izledi.

İlçede bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29'uncu Cadde üzerinde bulunan metal mobilya fabrikasında, iddiaya göre kaynak makinesinden çıkan kıvılcımın süngerlere sıçraması sonucu yangın çıktı.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

Yangın kısa sürede büyüyen yangın, yan taraftaki fabrikaya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin 1 saatlik yoğun çabası sonucunda söndürülerek kontrol altına alındı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan da fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu.

SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Öte yandan, fabrikanın sahibi de itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesini gözyaşları içerisinde izledi. Ağlayan fabrika sahibini yakınları teselli etmeye çalıştı.

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