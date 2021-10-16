Yalova'da amcası tarafından öldürüldüğü iddia edilen çocuğun cenazesi defnedildi - Haberler
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Yalova'da amcası tarafından öldürüldüğü iddia edilen çocuğun cenazesi defnedildi

AA / Alirıza Sözbir - Haberler | Güncel
Yalova'da amcası tarafından öldürüldüğü iddia edilen çocuğun cenazesi defnedildi

Yalova'da amcası tarafından öldürüldüğü iddia edilen 12 yaşındaki Erdem Ş'nin cenazesi toprağa verildi.

Yalova'da amcası tarafından öldürüldüğü iddia edilen 12 yaşındaki Erdem Ş'nin cenazesi toprağa verildi.

Erdem Ş'nin cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Mehmet Akif Turna Camisi'ne getirildi.

Burada baba Fatih Ş. ve dede Sami Ş, taziyeleri kabul etti.

Erdem Ş'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Yalova Paşakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Merkeze bağlı Dere Mahallesi Kurtulmuş Caddesi'nde dün, üst katlarında oturan dedesinin evinde kalan 12 yaşındaki Erdem Ş, yanında uyuduğu amcası Fuat Ş. tarafından henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklanmıştı. Kendisini de bıçakla yaralayan Fuat Ş. ile yeğeni, yakınlarının durumu fark etmesi üzerine ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Erdem Ş, yolda hayatını kaybederken, amca ise hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

AA / Alirıza Sözbir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yalova'da amcası tarafından öldürüldüğü iddia edilen çocuğun cenazesi defnedildi - Haberler
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