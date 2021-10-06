YALOVA (Habermetre) - YALOVA BELEDİYESİ FARKINDALIĞA DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan farkındalık etkinliklerinde Yalova Belediye Başkan Vekili Nusret Karaalioğlu başta olmak üzere, Başkan Yardımcıları Bahaddin Erbay, Volkan Dadaloğlu ile belediye çalışanlarına yeşil kurdele takıldı ve yeşil maske dağıtıldı. Ayrıca Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yeşil balonlarla süslendi. Yapılan farkındalık etkinlik hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri; "Geçtiğimiz 2020 yılı Ekim ayı meclisinde Başkan Vekilimiz Mustafa Tutuk, 'Farkında Ol- Farklı Ol' sloganını beyan etmiş ve tüm dünyada gerçekleşen etkinliğe destek olarak yeşil maske takmıştır. Bu yıl yapmış olduğumuz etkinlikte ise Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz binasını yeşil balonlarla süsledik. Ayrıca başta belediye çalışanlarımız olmak üzere yeşil maske dağıtıp, yeşil kurdeleleri yakalarına taktık. Ayrıca Aşıklar Köprüsü ise 1 hafta boyunca yeşil ışık yanacak farkındalığa şehrimizden destek vereceğiz" dediler.

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