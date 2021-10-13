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Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yalnız yaşayan bir şahıs evinde ölü olarak bulundu.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde yalnız yaşayan bir şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Hürriyet Mahallesi 318 sokak üzerindeki bir evde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Coşkun Yılmaz'dan (54) bir süre haber alamayan komşuları sağlık durumundan şüphelendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek eve giren ekipler Yılmaz'ı oturma odasında yerde hareketsiz bir şekilde yatar halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından iki çocuk babası olduğu öğrenilen Yılmaz'ın cansız bedeni Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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